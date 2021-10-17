Kuzey İrlanda Ligi'nde futbolcu takım arkadaşına saldırınca oyundan atıldı
Kuzey İrlanda Ligi'nde İrlandalı kaleci Aaron McCarey, takım arkadaşı Bobby Burns'e saldırınca oyundan atıldı.
Kuzey İrlanda Ligi'ndeki Glentoran takımının 29 yaşındaki kalecisi Aaron McCarey, 22 yaşındaki takım arkadaşı Bobby Burns'e saldırdı.
İrlandalı kaleci Aaron McCarey, takım arkadaşı Bobby Burns'e saldırdıktan sonra oyundan atıldı.
Yenilen gol sonrası arkadaşına vuran kaleci, onu bir süre sürükleyerek ayağa kaldırmaya çalıştı. Yere düşen futbolcun, kafasını sert şekilde yere çarptığı için ayağa kalkamadı. Oyuncu, ciddi bir sağlık sorunu atlattı.
Glentoran teknik direktörü Mick McDermott, maçın ardından yaşanan baskıyı hafifletmeye çalışarak McCarey'in, dünya çapında dikkat çeken davranışları için özür dilediğini belirtti.
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