Süper Lig ekiplerinden Narin için başsağlığı mesajı

Yayınlanma: 08.09.2024 - 19:29

Güncelleme: 08.09.2024 - 19:29

Süper Lig ekipleri, cansız bedeni bulunan Narin Güran için başsağlığı mesajı yayımladı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’ın, arama çalışmalarının 19’uncu gününde köye yaklaşık 2 kilometre mesafede Eğertutmaz Deresi’nde cansız bedeni bulundu.

Narin’in ölümü sonrasında Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve birçok spor kulübü taziye mesajları yayımladı.

Narin Güran için yayımlanan taziye mesajları şu şekilde:

GALATASARAY: "Hayatının baharını göremeden vicdansız eller seni aramızdan ayırdı. Narin bir çiçektin, artık yoksun. Bu topraklardan seni canice koparanların bir an önce tespit edilip en ağır cezayı alması tek temennimizdir."

FENERBAHÇE: "Hiçbir cümle bu acıyı tarif edemez. Tek temennimiz vicdanlarından yoksun, Narin’i hayattan koparan canilerin en ağır şekilde cezalandırılmasıdır."

BEŞİKTAŞ: "Söylenilecek çok söz var ama bütün sözlerin bittiği yerdeyiz! Narin’imizi kaybettik, içimiz yanıyor!"

TRABZONSPOR: "Güzel kızımız, meleğimiz, Narin’imiz. Başımız sağ olsun…"

KONYASPOR: "Sözün bittiği yerdeyiz. Hiçbir cümle bu acıyı tarif edemez. Bu korkunç olayın faillerinin hak ettikleri cezayı adalet önünde almalarını temenni ediyoruz."