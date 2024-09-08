Süper Lig ekiplerinden Narin için başsağlığı mesajı
Diyarbakır’da cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran için spor kulüplerinden başsağlığı mesajları geldi.
Süper Lig ekipleri, cansız bedeni bulunan Narin Güran için başsağlığı mesajı yayımladı.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’ın, arama çalışmalarının 19’uncu gününde köye yaklaşık 2 kilometre mesafede Eğertutmaz Deresi’nde cansız bedeni bulundu.
Narin’in ölümü sonrasında Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve birçok spor kulübü taziye mesajları yayımladı.
Narin Güran için yayımlanan taziye mesajları şu şekilde:
GALATASARAY: "Hayatının baharını göremeden vicdansız eller seni aramızdan ayırdı. Narin bir çiçektin, artık yoksun. Bu topraklardan seni canice koparanların bir an önce tespit edilip en ağır cezayı alması tek temennimizdir."
FENERBAHÇE: "Hiçbir cümle bu acıyı tarif edemez. Tek temennimiz vicdanlarından yoksun, Narin’i hayattan koparan canilerin en ağır şekilde cezalandırılmasıdır."
BEŞİKTAŞ: "Söylenilecek çok söz var ama bütün sözlerin bittiği yerdeyiz! Narin’imizi kaybettik, içimiz yanıyor!"
TRABZONSPOR: "Güzel kızımız, meleğimiz, Narin’imiz. Başımız sağ olsun…"
KONYASPOR: "Sözün bittiği yerdeyiz. Hiçbir cümle bu acıyı tarif edemez. Bu korkunç olayın faillerinin hak ettikleri cezayı adalet önünde almalarını temenni ediyoruz."
Spor Haberleri
- Trabzonspor'dan Beşiktaş'a Şenol Güneş tepkisi!
- Süper Lig ekiplerinden Narin için başsağlığı mesajı
- Gudmundsson: 'Her birine çok dikkatli olmalıyız'
- Age Hareide: 'Türkiye maçı zor geçecek'
- 'Galatasaray, Napoli'den daha büyük bir kulüp'
- Fenerbahçe'de Osayi-Samuel gelişmesi!
- Can Öncü Fransa'daki ikinci yarışta 9. oldu
- Deniz Öncü San Marino'da 19. oldu
- Süper Lig'in gol kralı yeni takımına imzayı attı!
- Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
En Çok Okunan Haberler
-
- Narin Güran'ın cansız bedeni bulundu
- Diyarbakır Valisi'nden 'Narin' açıklaması
- Cem Küçük'ten Hande Fırat'a 'teğmenler' tepkisi
- AKP'den 'erken seçim' açıklaması
- IŞİD'i sorumlu tuttu
- Ümit Özdağ'dan yeni 'Polatlar' açıklaması
- Yeni emeklilik sisteminin ayrıntıları ortaya çıktı
- Narin Güran soruşturmasında yeni gelişme: 21 gözaltı!
- Türkiye Narin'e ağlıyor...
- Kredi kartlarına 'SGK' ayarı geliyor