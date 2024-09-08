Narin Güran'ın cenazesinin defnedileceği köy mezarlığında hazırlıklar devam ediyor

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve bugün cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cenazesinin defnedileceği Tavşantepe Mahallesi'ndeki köy mezarlığında hazırlıklar devam ediyor.

Narin Güran'ın cenazesinin defnedileceği köy mezarlığında hazırlıklar devam ediyor
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DHA
Yayınlanma: 08.09.2024 - 18:53

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'tan bu yana kayıp olan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni bulundu.

Narin Güran'ın cenazesinin defnedileceği köy mezarlığında hazırlıklar devam ediyor.

Görüntülerde mezarlık bölgesinde geniş güvenlik önlemleri alındığı görünüyor.


Etiketler: #Narin Güran #Cenaze

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