Narin Güran'ın cenazesinin defnedileceği köy mezarlığında hazırlıklar devam ediyor
Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve bugün cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cenazesinin defnedileceği Tavşantepe Mahallesi'ndeki köy mezarlığında hazırlıklar devam ediyor.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'tan bu yana kayıp olan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni bulundu.
Narin Güran'ın cenazesinin defnedileceği köy mezarlığında hazırlıklar devam ediyor.
Görüntülerde mezarlık bölgesinde geniş güvenlik önlemleri alındığı görünüyor.
Etiketler: #Narin Güran #Cenaze
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