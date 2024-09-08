AKP Milletvekili Galip Ensarioğlu'ndan Narin Güran'ın ailesi hakkında açıklama

Yayınlanma: 08.09.2024 - 19:09

Güncelleme: 08.09.2024 - 19:17

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'tan bu yana kayıp olan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni bulundu.

Kamuoyunda Narin'in ölümü hakkında ailesine çeşitli iddialar öne sürülürken AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu aile hakkında açıklama yaptı.

Narin'in cansız bedenine ulaşılmasına ilişkin gözaltına alınan üyelerinin de bulunduğu aileye ilişkin Sözcü TV'ye konuşan Ensarioğlu, "Aileyle benim 40 yıllık dostluğum var. Ailenin hemen hemen tüm bireylerini tanırız. Aileye karşı çok spekülasyonlar var sosyal medyada. Siyasi görüşü üzerinden sorunu ele almak istemiş kimileri bu çok çirkin bir şey. Siyaseti uzak tutmak lazım bu olaydan. Siyasetin bununla ne ilgili olabilir. Bunun üzerinden bir siyasi partiyi karalamak rant elde etmek çok çirkin şeyler" dedi.

"REFAH PARTİSİ GELENEĞİNDEN GELEN BİR AİLE"

Ailenin terör örgütü Hizbullah ile bağlantısı olduğuna dair iddialara ilişkin de konuşan Ensarioğlu şu ifadeleri kullandı:

"Ailenin Hizbullahçı olduğunu söyleyenler de var ancak aile Refah Partisi geleneğinden gelen bir aile. Geçmişte ben Doğru Yol Partisi il başkanlığı yaptığım dönemde benim yönetimimde de yer almış amcaları da var. İYİ Parti ve AK Parti'de yer almış aile üyeleri de var.

Şu an AK Parti ilçe yönetiminde olan bir yeğenleri de var. Merkez sağa yakın bir aile. Aşırı uçlarda olmayan bir aile. Bunu ifade etmek de çok ayıp bir şey. Bu işi siyasetle bir ilgili yok. Bu tamamen vicdani, insani."

Ensarioğlu şöyle devam etti:

"Bir şeyi gözden kaçırmamak lazım çünkü bütün Türkiye'nin gözü bu olayda. Bu nedenle yoğun bir gözaltı durumu var. Gözaltına alınan 21 kişi arasında aile üyeleri de var ancak aile bir kişiden ibaret değil. Ailede şüpheli durumda olan yarın öbür gün netleştikten sonra suçlu durumda olan bir iki kişi varsa bile bütün aileye aynı gözle bakmak, aynı şeyi düşünmek de doğru değil.

*Büyük bir aile ama varsa bir suç herkes suçlu değil. Bu böyle kızımızın vahşice katledilişi, aile kararıyla olacak şey değil. Muhakkak böyle bir şey yoktur ortada. Vahşetle ilgili kesin sonucu almak için bir iki gün beklemek iyi olacak."