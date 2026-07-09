Süper Lig'de 2026-2027 sezonu fikstür çekimi, bugün TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek. Peki, Süper Lig fikstür çekimi ne zaman? Süper Lig'de 2026-2027 sezonu fikstür çekimi saat kaçta?

SÜPER LİG FİKSTÜR ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Fikstür çekimi 9 Temmuz Perşembe (bugün) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek. Kura çekimine Süper Lig kulüplerinin başkanları ve yöneticileri katılacak. Kura çekimi 14.00'te başlayacak. Süper Lig fikstür çekiminin beIN Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanması bekleniyor. Konuyla ilgili TFF tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun ilk hafta maçları 14-17 Ağustos tarihleri arasında oynanacak. Ligde 2026/27 sezonun devre arası 21 Aralık 2026'da başlayacak ve 15 Ocak 2027'de sona erecek. Süper Lig'de sezon 23 Mayıs 2027'de tamamlanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de yeni sezonun fikstür çekimi öncesinde bir bilgilendirme yayınlamıştı. Kura çekiminde uygulanacak kriterler paylaşılırken derbi haftaları da belirlenmişti.

SÜPER LİG'DE DERBİ HAFTALARI

Ek olarak tüm takımların bir devrede Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor ile oynayacağı maçların en fazla 3 tanesi deplasmanda veya iç sahada olabileceği, hiçbir takımın Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor ile ardışık haftalarda maç yapmayacağı duyurulmuştu.

Ayrıca hiçbir kulüp, 7 hafta içinde Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'dan 3 tanesi ile maç yapmayacak. Derbilerin ise 4, 6, 8, 9, 13, ve 15. haftalarda oynanacağı belirtilmişti. Bu haftalarda hangi derbilerin oynanacağı, fikstür çekiminin ardından netlik kazanacak.