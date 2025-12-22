Süper Lig'in eski yıldızı geceye damga vurdu: Afrika Kupası'nın açılış maçında inanılmaz gol!

2025 Afrika Uluslar Kupası açılış maçında, ev sahibi Fas ile Komorlar karşı karşıya geldi. Başkent Rabat'taki Prens Moulay Abdellah Stadyumu'nda oynanan maçtan Fas 2-0 galip ayrıldı.

EL KAABI'DEN İNANILMAZ GOL

İlk yarısı 0-0 tamamlanan müsabakada ev sahibi takıma galibiyeti getiren goller 55. dakikada Brahim Diaz ve 74. dakikada Ayoub El Kaabi attı. Bir dönem Süper Lig'de Hatayspor forması da giyen El Kaabi'nin attığı rövaşata golü geceye damgasını vurdu.

Bu arada Fas'ın santraforu Soufiane Rahimi 11. dakikada bir penaltı kaçırdı.

EN-NESYRI 76'DA OYUNA GİRDİ

Fas Milli Takımı'nın kadrosunda bulunan Fenerbahçeli futbolcu Youssef En Nesyri, yedek başladığı maçın 76. dakikasında Brahim Diaz'ın yerine oyuna dahil oldu. Bonservisi Fenerbahçe'de bulunan ve Real Betis'te kiralık olarak forma giyen Sofyan Amrabat ise 90 dakika sahada kaldı.

Fas bu galibiyetle A Grubu'nda 3 puanla liderliğe yükseldi. Afrika Uluslar Kupası'nda yarının maç programı şöyle

A GRUBU

17.00 Mali - Zambiya

B GRUBU

20.00 Güney Afrika - Angola

23.00 Mısır - Zimbabve