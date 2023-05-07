Süper Lig: Konyaspor 2 - 2 Kayserispor (Maç sonucu)

Süper Lig’in 33. haftasında Konyaspor, sahasında Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.05.2023 - 18:14
Süper Lig: Konyaspor 2 - 2 Kayserispor (Maç sonucu)
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Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Konyaspor ile Kayserispor karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona ererken ikinci yarı da 4 gol sevinci yaşandı.

46'ncı dakikada Kayserispor, Cardoso'nun golüyle öne geçti. 

48'inci dakikada Konyaspor eşitliği yakaladı. Pozuelo'nun kullandığı kornerde ceza sahasında topa yükselen Uğurcan'ın kafa vuruşunda top ağlara gitti.

52'nci dakikada konuk ekip bir kez daha öne geçti. Mane'nin pasında ceza sahasında topla buluşan Cardoso'nun şutunda top ağları havalandırarak skoru 2-1'e getirdi.

54'üncü dakikada karşılaşmaya bir kez daha eşitlik geldi. Sağ kanattan gelişen atakta Guilherme, ceza sahasına hareketlenen Soner'i gördü. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti.

Karşılaşma 2-2 berabere sonuçlandı. 


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