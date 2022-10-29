Süper Lig kulüplerinden Cumhuriyet Bayramı mesajı

29 Ekim 2022 Cumartesi, 15:21

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı yayımladıkları mesajla kutladı.

BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI

Beşiktaş'ın sosyal medya hesabından "Türkiye Cumhuriyeti 99 yaşında" başlığıyla yayımlanan videolu mesajda, "Cumhuriyetimizin ilanının 99. yıl dönümünde, başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı, özlem ve minnetle anıyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun" ifadelerine yer verildi.

GALATASARAY'IN MESAJI

Galatasaray'ın internet sitesinde yer alan mesajda, Atatürk'ün 10. Yıl Nutku'nda "Az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyüğü, temeli Türk kahramanlığı ve yüksek kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bundaki muvaffakiyeti Türk milletinin ve onun değerli ordusunun bir ve beraber olarak azimkarane yürümesine borçluyuz" dediği hatırlatılarak, şunlar kaydedildi:

"Birlik ve beraberlik olgusunun başarıya giden yolda altın kural olduğunu bize tekrar hatırlatan bu cümle vesilesiyle, bir halatı hep birlikte çekenlerin takımı Galatasaray, geçmişte olduğu gibi gelecekte de birlik ve beraberliğin en güzel timsali olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 99. yılında bize aydınlanma yolunu açan başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, vatanın kurtuluşu için can veren şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti!"

Cumhuriyetin 99'uncu yılını sosyal medya hesabından da kutlayan sarı-kırmızılı kulüp, ayrıca "Cumhuriyet'in yüzüdür Galatasaray. Geçmişi, bu ulus için canını vermiş gencecik kahramanlarla dolu. Kurulduğu gün, 'Türk olmayan takımları yenmek' hedefini koyacak kadar ileri görüşlü. 'Fikri hür, vicdanı hür' olanların yüzüdür Galatasaray" paylaşımında da bulundu.

FENERBAHÇE'NİN PAYLAŞIMI

Sosyal medya hesabından kutlama mesajı yayımlayan Fenerbahçe Kulübü, internet sitesinden ise "Cumhuriyetin Feneri Haykırıyor: Yaşa, Sonsuz Ol Cumhuriyet…" başlığıyla şu mesajı paylaştı:

"Ulusumuza bırakılmış en büyük miras olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mızın 99. yılı kutlu olsun… Çağdaşlığın göstergesi ve demokrasinin dayanağı olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mızı ulusumuza armağan eden Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve vatanımızın müdafaasında hayatlarını kaybeden tüm şehitlerimizi sonsuz özlem ve saygıyla anıyoruz.

Biz, bu topraklara siper olanları unutmayan, kadınıyla erkeğiyle cephede savaşanları kalbine kazıyan, atamızın emanetine sahip çıkan, ilkelerinden şaşmayan Cumhuriyetin Feneri olarak; bu vatana ve Cumhuriyete layık olmak için yaşıyoruz…Milyonlarca taraftarımızın sesi olarak haykırıyoruz: Ulu Önderimizin izinde, yaşa, sonsuz ol Cumhuriyet!"