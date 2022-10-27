Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti!
Spor Toto Süper Lig şampiyonluk oranlarında bir kez daha güncelleme yapıldı.
Süper Lig'de 12. hafta öncesinde şampiyonluk oranları, iddaa Risk Yönetim Kurulu tarafından güncellendi.
Başakşehir'i 10 yenen ve bu hafta İstanbulspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin oranı 2.85'ten 2.10'a düştü.
Sivasspor'u 2-1 ile geçen Trabzonspor'un oranı 4,50 olarak kaldı.
Hatayspor'a kaybeden Beşiktaş'ın 4,25 olan şampiyonluk oranı, 5.50 olarak değiştirildi.
Galatasaray'ın Alanyaspor ile berabere kalmasının ardından sarı-kırmızılıların oranı 4,25'ten 5.50'ye yükseldi.
Başakşehir'in oranı 9.00, Adana Demirspor'un oranı 18.00 ve Konyaspor'un oranı 25.00 olarak duyuruldu.
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