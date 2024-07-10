Süper Lig maçları ne zaman başlıyor?
Profesyonel futbol liglerinde sezon planlamaları belli olmuştu. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun başlayacağı tarihe az bir zaman kaldı. Peki, Süper Lig maçları ne zaman başlıyor?
Süper Lig'de yeni sezon için geri sayım sürüyor. Süper Lig'in başlayacağı tarih, pek çok futbolsever tarafından merakla sorgulanıyor. Dev derbiler ve Süper Lig maçları için sabırsızlananlar, 2024-2025 Süper Lig başlangıç tarihini son günlerde sıklıkla araştırıyor. Peki, Süper Lig maçları ne zaman başlıyor?
SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Süper Lig'de 2024-2025 sezonu 9 Ağustos 2024 tarihinde başlayacak, 1 Haziran 2025 tarihinde sona erecek.
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