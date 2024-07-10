Süper Lig maçları ne zaman başlıyor?

Profesyonel futbol liglerinde sezon planlamaları belli olmuştu. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun başlayacağı tarihe az bir zaman kaldı. Peki, Süper Lig maçları ne zaman başlıyor?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.07.2024 - 15:49
Süper Lig maçları ne zaman başlıyor?
Abone Ol google-news

Süper Lig'de yeni sezon için geri sayım sürüyor. Süper Lig'in başlayacağı tarih, pek çok futbolsever tarafından merakla sorgulanıyor. Dev derbiler ve Süper Lig maçları için sabırsızlananlar, 2024-2025 Süper Lig başlangıç tarihini son günlerde sıklıkla araştırıyor. Peki, Süper Lig maçları ne zaman başlıyor?

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Süper Lig'de 2024-2025 sezonu 9 Ağustos 2024 tarihinde başlayacak, 1 Haziran 2025 tarihinde sona erecek.


süper lig haberleri futbol haberleri ne zaman haberleri

İlgili Haberler

Süper Lig'den Çin'e transfer oldu!

Süper Lig'den Çin'e transfer oldu!
Süper Lig 2024-2025 fikstürü belli oluyor!

Süper Lig 2024-2025 fikstürü belli oluyor!
Süper Lig devinden Bertuğ Yıldırım hamlesi

Süper Lig devinden Bertuğ Yıldırım hamlesi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler