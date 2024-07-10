Yayınlanma: 10.07.2024 - 15:49

Güncelleme: 10.07.2024 - 15:49

Süper Lig'de yeni sezon için geri sayım sürüyor. Süper Lig'in başlayacağı tarih, pek çok futbolsever tarafından merakla sorgulanıyor. Dev derbiler ve Süper Lig maçları için sabırsızlananlar, 2024-2025 Süper Lig başlangıç tarihini son günlerde sıklıkla araştırıyor. Peki, Süper Lig maçları ne zaman başlıyor?

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Süper Lig'de 2024-2025 sezonu 9 Ağustos 2024 tarihinde başlayacak, 1 Haziran 2025 tarihinde sona erecek.