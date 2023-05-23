Süper Lig şampiyonuna müjde!

Yayınlanma: 23.05.2023 - 20:24

Güncelleme: 23.05.2023 - 20:24

İtalya Serie A'da mali usulsüzlükler nedeniyle soruşturma açılan Juventus, 10 puan silme cezasına çarptırıldı.

Torino temsilcisi bu kararın ardından ligde 7. sıraya gerilerken gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılımı riske girdi.

İlk dört takımın doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne katıldığı Serie A'da sıralama; Napoli, Lazio, Inter ve Milan şeklinde oldu.

NTV Spor'un derlediği habere göre, Juventus'a verilen ceza Süper Lig'de şampiyonluk şansı bulunan Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turunda yolunu açtı.

3 TAKIM ELEMESİ GEREKECEK

Devler Ligi finalisti Inter, kupayı kazanır veya Serie A'yı ilk dört sırada bitirirse Süper Lig şampiyonu Şampiyonlar Ligi'nde bir eleme turu daha az oynayacak.

Inter, Serie A'nın geri kalan 2 haftasında en az 1 puan alması halinde Devler Ligi'ne katılmayı garantileyecek.

Böylece Süper Lig şampiyonu, Şampiyonlar Ligi'ne 2. eleme turundan başlayacak. Gruplara katılım hakkı elde edebilmesi için turnuvada 4 yerine 3 takımı elemesi yeterli olacak.