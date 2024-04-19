Süper Lig şampiyonuna müjde: Türkiye UEFA'daki yerini garantiledi!
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde eşleştiği Olympiakos'a elenmesi ile birlikte ülkemizi Avrupa'da temsil eden bir takım kalmadı. Öte yandan Türkiye'nin UEFA Ülke Puanı sıralamasında bu sezon topladığı puanlar neticesinde 9. olması netleşti.
Önceki yıla göre 3 basamak birden yükselen Türkiye, sıralamada ilk 10 ülke arasında yer almayı garantiledi.
Çekya ekibi Viktoria Plzen'nin Avrupa'ya veda etmesi sonrasında Avrupa'da Çekya temsilcisi kalmadı.
TÜRKİYE 9. SIRAYI GARANTİLEDİ
NTV Spor'un haberine göre Türkiye, UEFA Ülke Puanı'nda sezonu 9. sırada bitirmeyi garantiledi.
2024/2025 SEZONU ŞAMPİYONU ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE
Süper Lig 2024-25 sezonu şampiyonu Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacak. Lig ikincisi ise gruplara kalabilmek için 2 eleme turu oynayacak.
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