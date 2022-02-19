Süper Lig TV'nin tüm detayları ortaya çıktı

19 Şubat 2022 Cumartesi, 15:12

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), önümüzdeki 5 yılın yayın ihalesini yaptı. TFF, taraflardan teklifleri Cuma günü itibarıyla aldı. İhale komisyonu, 21 Şubat Pazartesi sonuçları açıklayacak. Ya tekliflerden biri kabul edilecek ya da teklifler yeterli bulunmadıysa, ihalenin iptali ilan edilecek.

Ünlü yorumcu ve gazeteci Serdar Ali Çelikler, verilen tekliflerin detaylarını paylaştı. Çelikler, Saran Group’un verdiği teklife dikkat çekti. Çelikler, TFF’nin daha önce ‘alternatif teklif’ dediği teklifin Saran’dan geldiğinin altını çizdi. Ayrıca Saran'ın verdiği teklifin diğer medya kuruluşlarına göre çok daha farklı olduğu görüldü.

Çelikler, Saran Group’un teklifini şöyle anlattı:

"Bir Süper Lig TV kurayım. Bu kanalın sahibi Kulüpler Birliği olsun. Bu kanal için bu sene (ilk sezon) için 100 milyon dolar garanti ediyorum. Meblağ bu rakamın üstüne çıkarsa kalan kısmın büyük bir kısmını kulüpler aralarında (raitinge ya da şampiyonluk sayılarına ya da puan durumuna göre) paylaşsın. Küçük meblağ benim olsun. Bu TV, kutu falan satmasın. Zaten kutu satan ve bu işi isteyen 2 platform var. beIN ve Tivibu. Ben, Süper Lig TV'nin operatörü olarak beIN'e ve Tivibu'ya diyeyim ki "Maç yayınları için bize bir kanal açarsan bunun için bize ne kadar ödersin? Her ikisi de ödeme yapar ve yayınları ister."

Çelikler, teklifin kapsamında dijital platformlar olduğuna da vurgu yaptı ve "Ayrıca başka digital platformlar var. Misal Exxen ile yapılan Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi ortaklığı gibi. Diyelim ki Exxen, Süper Lig yayınlarını da istedi. Bunu da ayrı bir paket olarak izleyicilerine sundu. Diyelim ki kişi başı 90 TL'ye paketi sattı. Gelirlerinin yüzde 80'i Süper Lig TV'ye dolayısıyla kulüplere gider. Exxen yüzde 20'sini alır. Bu gibi teklifler HBO'dan Netflix'e; Turkcell TV'den Vodafone TV'ye kadar her digital platform için geçerli. beIN 1 milyon aboneye hitap ediyor. Bu sistemle diğer platformlar da işin içine katılacağından erişim sayısı da artacak. En az 3-4 milyon kişiye ulaşılır. Yurtdışı pazarlamasını da Süper Lig TV kendisi yapar. Burada doğru anlatılması gereken konu kulüplerin kutu falan satmayacağı. Zaten kutu satan platformlara (Tivibu-beIN-DSmart) ve kutusuz digital platformlara kanal açma teklifiyle gidileceği. Böylece Süper Lig yayınları en az 5-6 platformda yayında olabilecek." dedi.

"beIN SON DÖNEMLERDE DAHA ÇOK İNDİRİM TALEP ETTİ"

Çelikler, Digitürk'ün verdiği teklifi de belirtti. İşte Digitürk markası altında maçları yayınlayan beINSports’un verdiği teklif:

"beIN'in 'tatmin etmeyen' teklifi ise standart. Tüm maçlar şifreli olarak pay TV'de.. 146 milyon dolarlık tekliflerini 250 milyon dolara çıkarmalarını bekliyor TFF. Ama beIN bilhassa son dönemlerde daha çok indirim talep etti.”