Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 12. haftasında görev alacak hakemleri duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.11.2023 - 12:51
Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri belli oldu!
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Trendyol Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri açıklandı.

İşte TFF'den yapılan açıklamaya göre haftanın hakemleri:

Trabzonspor - Konyaspor / Cihan Aydın

Hatayspor - Galatasaray / Bahattin Şimşek

Beşiktaş - Başakşehir / Arda Kardeşler

Adana Demirspor - Fenerbahçe / Halil Umut Meler

Ankaragücü - Antalyaspor / Direnç Tonusluoğlu

Kasımpaşa - Kayserispor / Çağdaş Altay

Alanyaspor - Gaziantep FK / Turgut Doman

Fatih Karagümrük - Sivasspor / Murat Erdoğan

Pendikspor - Samsunspor / Burak Pakkan

Çaykur Rizespor - İstanbulspor / Sarper Barış Saka


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