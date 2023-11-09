Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri belli oldu!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 12. haftasında görev alacak hakemleri duyurdu.
Trendyol Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri açıklandı.
İşte TFF'den yapılan açıklamaya göre haftanın hakemleri:
Trabzonspor - Konyaspor / Cihan Aydın
Hatayspor - Galatasaray / Bahattin Şimşek
Beşiktaş - Başakşehir / Arda Kardeşler
Adana Demirspor - Fenerbahçe / Halil Umut Meler
Ankaragücü - Antalyaspor / Direnç Tonusluoğlu
Kasımpaşa - Kayserispor / Çağdaş Altay
Alanyaspor - Gaziantep FK / Turgut Doman
Fatih Karagümrük - Sivasspor / Murat Erdoğan
Pendikspor - Samsunspor / Burak Pakkan
Çaykur Rizespor - İstanbulspor / Sarper Barış Saka
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