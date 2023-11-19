UEFA açıkladı... Galler - Türkiye maçının hakemi belli oldu!
A Milli Futbol Takımı’nın, 2024 Avrupa Elemeleri’nde deplasmanda karşılaşacağı Galler maçını Matej Jug yönetecek.
A Milli Futbol Takımı’nın, 2024 Avrupa Elemeleri D Grubu’nda Galler ile deplasmanda oynayacağı maçın hakem belli oldu.
Cardiff kentinde bulunan Cardiff City Stadyumu’nda 21 Kasım Salı günü TSİ 22.45’te başlayacak müsabakayı Slovenya Futbol Federasyonu’ndan Matej Jug yönetecek.
Jug’un yardımcılıklarını Matej uni ve Manuel Vidali yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Martin Matoa olacak. Müsabakada Nejc Kajtazovic Video Yardımcı Hakem (VAR), Alen Boroak ise AVAR olarak görev yapacak.
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