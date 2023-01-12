Süper Lig'de 19. hafta maçlarının hakemleri belli oldu
Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Futbolda Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler belirlendi. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarında görev yapacak hakemler şunlar:
Yarın:
17.00 Yukatel Kayserispor-Demir Grup Sivasspor: Arda Kardeşler
20.00 Galatasaray-Atakaş Hatayspor: Kadir Sağlam
14 Ocak Cumartesi:
13.30 Fraport TAV Antalyaspor-Bitexen Giresunspor: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 Adana Demirspor-MKE Ankaragücü: Burak Şeker
16.00 Arabam.com Konyaspor-Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen
19.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir: Ali Şansalan
15 Ocak Pazar:
13.30 HangiKredi Ümraniyespor-İstanbulspor: Ali Palabıyık
16.00 Kasımpaşa-VavaCars Fatih Karagümrük: Çağdaş Altay
19.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe: Mustafa Kürşad Filiz
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