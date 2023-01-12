TFF, Süper Lig ekibi Hatayspor'a transfer yasağı getirdi!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden Atakaş Hatayspor'a bir dönem transfer yasağı getirdi.
Spor Toto Süper Lig ekibi Hatayspor için Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) flaş bir karar geldi.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Türkiye Futbol Federasyonu, Hatayspor'a bir dönem transfer yasağı getirdi.
Volkan Demirel
TFF, 1.5 milyon lira oyuncu ödemesini zamanında yapmadığı için Akdeniz ekibinin transfer tahtasının kapatıldığı belirtildi.
Hatayspor, Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.
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