Süper Lig'de 23. haftanın hakemleri belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’in 23. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemleri açıkladı.

İHA
Yayınlanma: 25.01.2024 - 15:47
Süper Lig'de 23. haftanın hakemleri belli oldu!
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Trendyol Süper Lig’de 23. hafta heyecanı 27 Ocak Cumartesi, 28 Ocak Pazar ve 29 Ocak Pazartesi günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bu mücadelelerde düdük çalacak hakemleri açıkladı.

Süper Lig’de 23. haftanın programı ve hakemler şöyle:

27 Ocak Cumartesi

16.00 Corendon Alanyaspor - Pendikspor: Volkan Bayarslan

19.00 Adana Demirspor - Hatayspor: Mert Güzenge

28 Ocak Pazar

13.30 Konyaspor - RAMS Başakşehir: Alper Akarsu

16.00 Sivasspor - Beşiktaş: Ali Şansalan

16.00 Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor: Turgut Doman

19.00 Fenerbahçe - MKE Ankaragücü: Cihan Aydın

29 Ocak Pazartesi

17.00 İstanbulspor - Samsunspor: Ömer Faruk Turtay

17.00 Kayserispor - Antalyaspor: Direnç Tonusluoğlu

20.00 Galatasaray - Gaziantep FK: Arda Kardeşler

20.00 Trabzonspor - Tugay Kaan Numanoğlu


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