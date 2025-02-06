Süper Lig'de 23. haftanın hakemleri belli oldu!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Süper Lig'in 23. haftasında görev alacak hakemleri belirledi.
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak mücadelelerde düdük çalacak hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun açıklamasına göre, Süper Lig'in 23. haftasında görev alacak hakemler şu şekilde:
7 Şubat Cuma
20.00 Reeder Samsunspor-Atakaş Hatayspor: Alper Akarsu
8 Şubat Cumartesi
16.00 Bellona Kayserispor-TÜMOSAN Konyaspor: Çağdaş Altay
19.00 Net Global Sivasspor-Beşiktaş: Ali Şansalan
9 Şubat Pazar
13.30 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: Ozan Ergün
16.00 Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe: Cihan Aydın
19.00 Onvo Antalyaspor-RAMS Başakşehir: Zorbay Küçük
19.00 Galatasaray-Adana Demirspor: Oğuzhan Çakır
10 Şubat Pazartesi
20.00 Trabzonspor-ikas Eyüpspor: Mehmet Türkmen
20.00 Sipay Bodrum FK-Göztepe: Yasin Kol
Etiketler: #TFF #MHK #hakem #süper lig
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