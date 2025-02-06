Süper Lig'de 23. haftanın hakemleri belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Süper Lig'in 23. haftasında görev alacak hakemleri belirledi.

Süper Lig'de 23. haftanın hakemleri belli oldu!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.02.2025 - 11:53

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak mücadelelerde düdük çalacak hakemler açıklandı. 

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun açıklamasına göre, Süper Lig'in 23. haftasında görev alacak hakemler şu şekilde:

7 Şubat Cuma

20.00 Reeder Samsunspor-Atakaş Hatayspor: Alper Akarsu

8 Şubat Cumartesi

16.00 Bellona Kayserispor-TÜMOSAN Konyaspor: Çağdaş Altay

19.00 Net Global Sivasspor-Beşiktaş: Ali Şansalan

9 Şubat Pazar

13.30 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: Ozan Ergün

16.00 Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe: Cihan Aydın

19.00 Onvo Antalyaspor-RAMS Başakşehir: Zorbay Küçük

19.00 Galatasaray-Adana Demirspor: Oğuzhan Çakır

10 Şubat Pazartesi

20.00 Trabzonspor-ikas Eyüpspor: Mehmet Türkmen

20.00 Sipay Bodrum FK-Göztepe: Yasin Kol


Etiketler: #TFF #MHK #hakem #süper lig

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