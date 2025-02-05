MHK duyurdu: Süper Lig hakeminden emeklilik kararı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Yaşar Kemal Uğurlu'nun hakemliğe veda ettiğini duyurdu.

MHK duyurdu: Süper Lig hakeminden emeklilik kararı!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.02.2025 - 12:07

Merkez Hakem Kurulu, 44 yaşındaki Yaşar Kemal Uğurlu'nun hakemliğe veda ettiğini açıkladı.

MHK'nin açıklaması şu şekilde:

"Kariyerine 2002 yılında başlayan ve 2025 yılına kadar Türkiye'de profesyonel liglerde toplam 576 maçta görev alan Yaşar Kemal Uğurlu hakemliğe veda etmiştir.

2021-2023 yılları arasında FIFA kokartlı hakem olarak ülkemizi yurt dışında başarıyla temsil eden Uğurlu, 2012 yılından itibaren üst klasman hakemi olarak da Süper Ligde 230 karşılaşmada görev yaptı.

Yaşar Kemal Uğurlu'ya, Türk futboluna verdiği hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."


Etiketler: #Yaşar Kemal Uğurlu #MHK #hakem

İlgili Haberler

Türkiye Kupası'nda 2. haftanın hakemleri belli oldu!

Türkiye Kupası'nda 2. haftanın hakemleri belli oldu!
Eski hakemler Gaziantep FK - Galatasaray maçını değerlendirdi: '4 kırmızı kartı atladı'

Eski hakemler Gaziantep FK - Galatasaray maçını değerlendirdi: '4 kırmızı kartı atladı'
İbrahim Hatipoğlu'ndan hakem tepkisi

İbrahim Hatipoğlu'ndan hakem tepkisi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler