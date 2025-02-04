Türkiye Kupası'nda 2. haftanın hakemleri belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Türkiye Kupası'nın ikinci haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemleri açıkladı.

Türkiye Kupası'nda 2. haftanın hakemleri belli oldu!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.02.2025 - 13:03

Ziraat Türkiye Kupası grup aşaması 2. haftasında 5 Şubat Çarşamba ve 6 Şubat Perşembe günü oynanacak karşılaşmaların hakemleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre karşılaşmaların hakemleri şu şekilde: 

5 Şubat Çarşamba

13.00 İskenderunspor-Trabzonspor: Ali Yılmaz

15.30 Sipay Bodrum FK-Onvo Antalyaspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

18.00 Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü: Ayberk Demirbaş

20.30 Fenerbahçe-Erzurumspor FK: Adnan Deniz Kayatepe

6 Şubat Perşembe

13.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Kasımpaşa: Reşat Onur Coşkunses 

16.00 Geosis Boluspor-Galatasaray: Yiğit Arslan 

18.30 Corendon Alanyaspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük: Burak Olcar

20.45 Göztepe-Gaziantep FK: Batuhan Kolak


Etiketler: #Türkiye Kupası #TFF #MHK #hakem

İlgili Haberler

Türkiye Kupası'nda 4 Şubat'taki maçların hakemleri belli oldu!

Türkiye Kupası'nda 4 Şubat'taki maçların hakemleri belli oldu!
ING Türkiye Kupası Dörtlü Final hakemlerini açıkladı

ING Türkiye Kupası Dörtlü Final hakemlerini açıkladı
Türkiye Kupası dörtlü finali Şanlıurfa'da

Türkiye Kupası dörtlü finali Şanlıurfa'da
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler