Türkiye Kupası'nda 2. haftanın hakemleri belli oldu!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Türkiye Kupası'nın ikinci haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemleri açıkladı.
Ziraat Türkiye Kupası grup aşaması 2. haftasında 5 Şubat Çarşamba ve 6 Şubat Perşembe günü oynanacak karşılaşmaların hakemleri belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre karşılaşmaların hakemleri şu şekilde:
5 Şubat Çarşamba
13.00 İskenderunspor-Trabzonspor: Ali Yılmaz
15.30 Sipay Bodrum FK-Onvo Antalyaspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
18.00 Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü: Ayberk Demirbaş
20.30 Fenerbahçe-Erzurumspor FK: Adnan Deniz Kayatepe
6 Şubat Perşembe
13.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Kasımpaşa: Reşat Onur Coşkunses
16.00 Geosis Boluspor-Galatasaray: Yiğit Arslan
18.30 Corendon Alanyaspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük: Burak Olcar
20.45 Göztepe-Gaziantep FK: Batuhan Kolak
Etiketler: #Türkiye Kupası #TFF #MHK #hakem
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