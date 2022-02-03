Trabzonspor için Jamal Lewis iddiası

cumhuriyet.com.tr
03 Şubat 2022 Perşembe, 09:48
Trabzonspor için Jamal Lewis iddiası

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'un, sol bek mevkisine takviye ihtimali gündemdeyken, İngiliz basınından gündemi sarsan bir iddia geldi.

Trabzonspor için Jamal Lewis iddiası

Daily Express'in haberine göre İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United forması giyen Jamal Lewis ile Trabzonspor ilgileniyor.

Trabzonspor için Jamal Lewis iddiası

Norwich City'den 2020 yılında yaklaşık 16 milyon euro bonservis bedeli ile Newcastle'a transfer olan Lewis, bu sezon beklenen performansı sergileyemedi ve takımının 25 kişilik kadrosunun dışında kalma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Oyuncu ile Trabzonspor'un ilgilendiği iddia edilirken, haberde bordo mavililerin Lewis'i kiralamak istediği öne sürüldü.

Trabzonspor için Jamal Lewis iddiası

Lewis'in geçtiğimiz günlerde İngiltere Championship kulübü Birmingham'a kiralanması gündeme gelmiş; ancak oyuncunun bunu takımda kalıp savaşarak formasını kazanmak adına reddettiği söylenmişti. Kadro dışı bırakılma ihtimali sonrası oyuncunun tekrar kiralanmaya çalışıldığının altı çizilmişti.

Trabzonspor için Jamal Lewis iddiası

Kariyerinde 57 Premier Lig maçına çıkan 24 yaşındaki sol bek, 1 gol atıp 1 de asist yaptı. Lewis ayrıca 23 kere de Kuzey İrlanda Milli Takımı formasını giydi.


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