Trabzonspor için Jamal Lewis iddiası

Norwich City'den 2020 yılında yaklaşık 16 milyon euro bonservis bedeli ile Newcastle'a transfer olan Lewis, bu sezon beklenen performansı sergileyemedi ve takımının 25 kişilik kadrosunun dışında kalma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Oyuncu ile Trabzonspor'un ilgilendiği iddia edilirken, haberde bordo mavililerin Lewis'i kiralamak istediği öne sürüldü.