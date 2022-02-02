Çaykur Rizespor, Gedson Fernandes transferini açıkladı
Beşiktaş'ın Benfica'dan transfer ettiği Gedson Fernandes, Çaykur Rizespor ile anlaşmaya vardı. Karadeniz ekibi, kiralık olarak kadrosuna kattığı Fernandes'i resmen açıkladı.
Çaykur Rizespor, Galatasaray’ın uzun süre peşinden koştuğu, Beşiktaş’ın 6 milyon Euro’ya transfer ettiği Benfica’nın Portekizli futbolcusu Gedson Fernandes ile kiralık olarak anlaşma sağladı.
Çaykur Rizespor Kulübü, başkan yardımcısı ve basın sözcüsü Selim Selimoğlu ile Gedson Fernandesin birlikte fotoğrafını paylaştı. Uçakta çekilen fotoğraflarda tecrübeli futbolcunun yeşil-mavili forma giydiği ve atkı taktı.
RESMEN AÇIKLANDI
Rizespor, Portekizli oyuncuyu resmen açıkladı. Karadeniz ekibinin transferi açıkladığı videoda, dijital yayın platformu Netflix'e gönderme yapılması gözden kaçmadı.
Hoş Geldin Gedson Fernandes :)) pic.twitter.com/dxnn3wlP87— Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) February 2, 2022
GALATASARAY'A GÖNDERME
Transferin açıklandığı videoda, sarı-kırmızılı bir kulübün Gedson Fernandes'e "İstanbul'a gelmek ister misin?" diye sorduğu; Portekizli yıldızın ise buna gülerek yanıt verdiği dikkat çekti. Bu diyalog, sosyal medyada Gedson Fernandes'in eski takımı ve sezon başından beri adının geçtiği Galatasaray'a bir gönderme olarak yorumlandı.
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