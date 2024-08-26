Süper Lig'de 3. hafta sona erdi!
Trendyol Süper Lig'de 3. hafta karşılaşmaları tamamlandı. Çaykur Rizespor deplasmanında 5-0 kazanan Fenerbahçe, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.
Süper Lig'de 3. hafta, bugün oynanan üç karşılaşmayla tamamlandı.
UEFA Avrupa Kupaları maçları sebebiyle Galatasaray-Gaziantep FK, Samsunspor-RAMS Başakşehir ve Trabzonspor-Bellona Kayserispor müsabakaları ertelendi.
Çaykur Rizespor deplasmanından 5-0'lık galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, ligde ilk 2 haftada puan kaybetmeyen Beşiktaş ve Galatasaray'ın maç yapmadığı haftayı kayıpsız geçerek averaj farkıyla liderliğe yükseldi.
Bugün oynanan maçlarda Kasımpaşa ile Adana Demirspor 2-2 berabere kalırken, Antalyaspor ilk yarısını 2-0 geride kapattığı maçta Atakaş Hatayspor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-2 yenmeyi başardı.
SONUÇLAR
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Corendon Alanyaspor-Göztepe: 1-1
Net Global Sivasspor-ikas Eyüpspor: 0-1
Sipay Bodrum FK-TÜMOSAN Konyaspor: 3-1
Kasımpaşa-Adana Demirspor: 2-2
Antalyaspor-Atakaş Hatayspor: 3-2
Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: 0-5
NOT: Beşiktaş'ın bay geçtiği haftada Galatasaray-Gaziantep FK, Samsunspor-RAMS Başakşehir ve Trabzonspor-Bellona Kayserispor müsabakaları; Galatasaray, RAMS Başakşehir ve Trabzospor'un Avrupa Kupaları eleme maçları sebebiyle ertelendi.
PUAN DURUMU
Ligin 3. haftasında yapılan müsabakaların ardından oluşan puan durumu şöyle:
|
Takım
|
O
|
G
|
B
|
M
|
A
|
Y
|
AV
|
P
|
1.FENERBAHÇE
|
3
|
2
|
1
|
0
|
8
|
2
|
6
|
7
|
2.İKAS EYÜPSPOR
|
3
|
2
|
1
|
0
|
6
|
2
|
4
|
7
|
3.BEŞİKTAŞ
|
2
|
2
|
0
|
0
|
6
|
2
|
4
|
6
|
4.GALATASARAY
|
2
|
2
|
0
|
0
|
4
|
2
|
2
|
6
|
5.RAMS BAŞAKŞEHİR
|
2
|
1
|
1
|
0
|
5
|
3
|
2
|
4
|
6.NET GLOBAL SİVASSPOR
|
3
|
1
|
1
|
1
|
2
|
2
|
0
|
4
|
7.ANTALYASPOR
|
3
|
1
|
1
|
1
|
5
|
6
|
-1
|
4
|
8.ÇAYKUR RİZESPOR
|
3
|
1
|
1
|
1
|
3
|
7
|
-4
|
4
|
9.GÖZTEPE
|
3
|
0
|
3
|
0
|
3
|
3
|
0
|
3
|
10.GAZİANTEP FK
|
2
|
1
|
0
|
1
|
1
|
1
|
0
|
3
|
11.SAMSUNSPOR
|
2
|
1
|
0
|
1
|
1
|
2
|
-1
|
3
|
12.TÜMOSAN KONYASPOR
|
3
|
1
|
0
|
2
|
5
|
7
|
-2
|
3
|
13.SİPAY BODRUM FK
|
3
|
1
|
0
|
2
|
4
|
6
|
-2
|
3
|
14.KASIMPAŞA
|
3
|
0
|
2
|
1
|
5
|
6
|
-1
|
2
|
15.CORENDON ALANYASPOR
|
3
|
0
|
2
|
1
|
4
|
6
|
-2
|
2
|
16.TRABZONSPOR
|
1
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
17.ATAKAŞ HATAYSPOR
|
3
|
0
|
1
|
2
|
4
|
6
|
-2
|
1
|
18.ADANA DEMİRSPOR
|
3
|
0
|
1
|
2
|
3
|
5
|
-2
|
1
|
19.BELLONA KAYSERİSPOR
|
1
|
0
|
0
|
1
|
1
|
2
|
-1
|
0
4. HAFTA
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:
30 Ağustos Cuma:
21.00 Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor (Ülker)
31 Ağustos Cumartesi:
19.15 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa (Çaykur Didi)
19.15 TÜMOSAN Konyaspor-Bellona Kayserispor (Medaş Konya Büyükşehir)
21.45 Adana Demirspor-Galatasaray (Yeni Adana)
21.45 Göztepe-Sipay Bodrum FK (Gürsel Aksel)
1 Eylül Pazar:
19.15 ikas Eyüpspor-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)
19.15 RAMS Başakşehir-Antalyaspor (Başakşehir Fatih Terim)
21.45 Beşiktaş-Net Global Sivasspor (Tüpraş)
21.45 Atakaş Hatayspor-Samsunspor (Mersin)
NOT: Gaziantep FK 4. haftayı bay geçecek
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