Süper Lig'de 31. haftanın programı açıklandı!

Yayınlanma: 22.03.2024 - 15:23

Güncelleme: 22.03.2024 - 15:23

Trendyol Süper Lig'de 31. hafta programı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada "Sezon başında ilan edildiği üzere, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimi sebebiyle 31. Hafta müsabakalarının 2, 3 ve 4 Nisan tarihlerinde oynanması planlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Süper Lig'de 31. haftanın programı şöyle: