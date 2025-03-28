Süper Lig'de 31. haftanın programı belli oldu!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak mücadelelerin programını açıkladı.
TFF, Süper Lig'in 31. haftasının maç programını duyurdu.
Buna göre Samsunspor-Galatasaray maçı 11 Nisan Cuma günü saat 20:00'de, Sivasspor-Fenerbahçe maçı 13 Nisan Pazar günü saat 19:00'de oynanacak.
Süper Lig'in 31. hafta programı şu şekilde:
11 Nisan Cuma
20:00 Samsunspor-Galatasaray
12 Nisan Cumartesi
16:00 Konyaspor-Göztepe
19:00 Bodrum FK-Antalyaspor
19:00 Beşiktaş-Başakşehir
13 Nisan Pazar
16:00 Kayserispor-Kasımpaşa
16:00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor
19:00 Gaziantep FK-Hatayspor
19:00 Sivasspor-Fenerbahçe
14 Nisan Pazartesi
20:00 Eyüpspor-Adana Demirspor
Etiketler: #süper lig #TFF #Fikstür
Spor Haberleri
- Denizlispor Başkanı açlık grevine başladı!
- Carlo Ancelotti'den Brezilya iddialarına yanıt!
- Şehmus Hazer: 'Finale 1 maç uzaklıktayız'
- Bodrum FK-Fenerbahçe maçının VAR'ı belli oldu!
- Süper Lig'de 31. haftanın programı belli oldu!
- Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
- ABD'li oyuncu sezonu kapattı!
- Marko Simonovic: 'Kazanmak için en önemli adım...'
- Beşiktaş'tan derbiye yabancı hakem hamlesi!
- Tümer Metin'den Ali Koç ve Jose Mourinho iddiası!
En Çok Okunan Haberler
-
- Chery'nin fabrika açıklaması şok etkisi yarattı!
- Ekrem İmamoğlu'ndan sert tepki!
- AKP'nin 'iki kayyum' planı nasıl bozuldu?
- Berkay Gezgin hakkında yeni gelişme
- Mahkemeden o siteye erişim engeli!
- Evren Devrim Zelyut hayatını kaybetti
- Yandaş Sabah, Erdoğan’ı böyle yalanladı!
- Macron'dan 'Ekrem İmamoğlu' açıklaması
- ABD'den flaş 'Ekrem İmamoğlu' çıkışı
- 'Polisten üniversiteliye cinsel taciz ve darp' iddiası!