Süper Lig'de 31. haftanın programı belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak mücadelelerin programını açıkladı.

Süper Lig'de 31. haftanın programı belli oldu!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 28.03.2025 - 15:27

TFF, Süper Lig'in 31. haftasının maç programını duyurdu.

Buna göre Samsunspor-Galatasaray maçı 11 Nisan Cuma günü saat 20:00'de, Sivasspor-Fenerbahçe maçı 13 Nisan Pazar günü saat 19:00'de oynanacak.

Süper Lig'in 31. hafta programı şu şekilde:

11 Nisan Cuma

20:00 Samsunspor-Galatasaray

12 Nisan Cumartesi

16:00 Konyaspor-Göztepe

19:00 Bodrum FK-Antalyaspor

19:00 Beşiktaş-Başakşehir

13 Nisan Pazar

16:00 Kayserispor-Kasımpaşa

16:00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor

19:00 Gaziantep FK-Hatayspor

19:00 Sivasspor-Fenerbahçe

14 Nisan Pazartesi

20:00 Eyüpspor-Adana Demirspor


Etiketler: #süper lig #TFF #Fikstür

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