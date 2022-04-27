Süper Lig'de 35. haftanın hakemleri açıklandı

27 Nisan 2022 Çarşamba, 15:04

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Alper Ulusoy ve Abdülkadir Bitigen'e de görev verdi.

TFF MHK'den yapılan açıklamaya göre Alper Ulusoy, 30 Nisan Cumartesi günü Kasımpaşa-Medipol Başakşehir, Abdülkadir Bitigen de aynı gün Atakaş Hatayspor-Altay arasındaki maçı yönetecek.

MHK, 8 Mart tarihli toplantısında Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de kalan haftalarda görev yapacak hakemleri belirlerken, Alper Ulusoy ve Abdülkadir Bitigen'in yanı sıra 11 hakemi liste dışı bırakmıştı. TFF Tahkim Kurulu ise 26 Mart'ta itirazlar sonrası oy çokluğuyla kararı kaldırmıştı.

A Klasman hakemi Turgut Doman'a da Süper Lig'de görev verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 35. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

29 Nisan Cuma:

20.30 Fenerbahçe-Gaziantep FK: Sarper Barış Saka

20.30 GZT Giresunspor-Adana Demirspor: Halil Umut Meler

30 Nisan Cumartesi:

16.00 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir: Alper Ulusoy

16.00 İttifak Holding Konyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler

20.30 Atakaş Hatayspor-Altay: Abdülkadir Bitigen

20.30 Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor: Atilla Karaoğlan

1 Mayıs Pazar:

16.00 Yukatel Kayserispor-Beşiktaş: Erkan Özdamar

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Turgut Doman

20.30 Göztepe-Çaykur Rizespor: Volkan Bayarslan

20.30 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor: Kadir Sağlam