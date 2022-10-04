Süper Lig'de 8. hafta sonrası görünüm
Spor Toto Süper Lig'in 8. haftası, oynanan tek müsabakayla sona erdi.
Haftanın kapanış maçında İstanbulspor, konuk olduğu VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-1 yendi.
Ligde deplasmanda MKE Ankaragücü'nü yenerek namağlup şekilde yoluna devam eden Medipol Başakşehir, bir maç eksiği olmasına rağmen hanesine yazdırdığı 17 puan sonucunda averajla liderlik koltuğuna oturdu.
Süper Lig'de oynadıkları 8'er maç sonucunda 17'şer puan toplayan Adana Demirspor, Arabam.com Konyaspor ve Galatasaray, Medipol Başakşehir'i takip etti.
Deplasmanda Yukatel Kayserispor'u yenen Trabzonspor, haftayı 16 puanla beşinci sırada bitirdi.
Derbi maçta golsüz berabere kalan Beşiktaş 15 puanla altıncı, Fenerbahçe ise 14 puanla yedinci basamakta yer aldı.
Sonuçlar
Spor Toto Süper Lig'de 8. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Kasımpaşa-Gaziantep FK: 1-0
MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir: 1-2
Yukatel Kayserispor-Trabzonspor: 1-2
Adana Demirspor-Galatasaray: 0-0
Corendon Alanyaspor-Bitexen Giresunspor: 1-1
Demir Grup Sivasspor-Atakaş Hatayspor: 1-2
Arabam.com Konyaspor-HangiKredi Ümraniyespor: 1-0
Beşiktaş-Fenerbahçe: 0-0
VavaCars Fatih Karagümrük-İstanbulspor: 1-2
Puan durumu
Spor Toto Süper Lig'de 8. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
9. hafta
Spor Toto Süper Lig'de 9. hafta karşılaşmalarının programı şöyle:
7 Ekim Cuma:
20.00 Gaziantep FK-Adana Demirspor (Kalyon)
8 Ekim Cumartesi:
14.30 İstanbulspor-MKE Ankaragücü (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
17.00 Fraport TAV Antalyaspor-Arabam.com Konyaspor (Corendon Airlines Park Antalya)
20.00 Bitexen Giresunspor-Beşiktaş (Çotanak Spor Kompleksi)
9 Ekim Pazar:
14.30 HangiKredi Ümraniyespor-Yukatel Kayserispor (Stat henüz açıklanmadı)
17.00 Atakaş Hatayspor-Corendon Alanyaspor (Yeni Hatay)
20.00 Fenerbahçe-VavaCars Fatih Karagümrük (Ülker)
10 Ekim Pazartesi:
20.00 Trabzonspor-Kasımpaşa (Şenol Güneş Spor Kompleksi)
20.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor (Başakşehir Fatih Terim)
Galatasaray, 9. haftayı maç yapmadan geçecek.
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