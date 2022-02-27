Süper Lig'de Altay evinde Gaziantep FK'yi konuk etti
Spor Toto Süper Lig'de düşme hattından uzaklaşma mücadelesi veren Altay, konuk ettiği Gaziantep FK'yi mağlup etti.
Süper Lig'in 27. haftasında Gaziantep FK'yi 3-2 mağlup eden Altay, yeni stadında ilk galibiyetini aldı.
Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki müsabakanın 10. dakikasında Thaciano'nun golüyle 1-0 üstünlük kuran Altay, hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun VAR'dan izlediği pozisyonun ardından verdiği penaltıda Maxim'in golüne engel olamadı. Doğan Erdoğan'ın kendi kalesine attığı golle bir kez daha 2-1 üstünlük kuran Altay karşısında Gaziantep FK, Maxim'le bir gol daha bularak ilk yarının 2-2 eşitlikle bitmesini sağladı.
İkinci yarıda Andre Poko ile bir kez daha üstünlük kuran Altay, müsabakadan 3-2 galip ayrıldı.
Bu galibiyetle puanını 25'e çıkaran Altay, maç fazlasıyla 18. sıraya yükseldi. Ligde son 7 maçta sadece 1 galibiyeti bulunan Gaziantep FK ise 36 puanda kaldı.
ALSANCAK MUSTAFA DENİZLİ STADI'NDA İLK GALİBİYET
Altay, yıllarca Türk futboluna hizmet verdikten sonra tekrar inşa edilen Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda ilk galibiyetini aldı.
Atakaş Hatayspor maçıyla tekrar futbolseverlere hizmet veren statta bu sezon 6. maçına çıkan Altay, aldığı 1 beraberlik ve 4 yenilginin ardından Gaziantep FK'yi mağlup etti.
Siyah-beyazlı ekip, Gaziantep FK müsabakasına kadar Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda çıktığı müsabakalarda Atakaş Hatayspor, Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor ve İttifak Holding Konyaspor'a mağlup olup, Çaykur Rizespor'la berabere kalmıştı.
İç sahada en başarısız ekiplerden biri olan Altay, kendi evinde 8 maç sonra galip geldi.
Müsabakayı 4 bin 192 taraftar takip etti.
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