UEFA'dan çıkacak men kararı Süper Lig şampiyonunun kaderini belirleyecek
UEFA, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle acil toplantı kararı aldı. UEFA'dan men kararı çıkması halinde Süper Lig şampiyonunun direkt şampiyonlar ligine gitmesi gündeme gelecek.
Tüm dünya, Rusya ile Ukrayna arasında çıkan savaşa kilitlenirken futbol dünyası da bu durumdan etkilendi. UEFA ise bir açıklama yayımlayarak acil toplantı kararı alındığını duyurdu.
UEFA'dan yapılan açıklamada "Ukrayna'da devam eden Rus askeri işgalini şiddetle kınıyoruz. Ukrayna'daki futbol camiasının yanındayız. Ukrayna halkına elimizi uzatmaya hazırız. UEFA İcra Kurulu tarafından alınacak kararlar yarın açıklanacaktır." denildi.
Ukrayna Futbol Federasyonu ise, Rus Milli Takımı ile Rus kulüplerinin FIFA ve UEFA'nın organizasyonlarına katılmasının yasaklanması konusunda FIFA ve UEFA'ya resmi yazı gönderdi.
MEN KARARI ÇIKARSA TÜRKİYE ŞAMPİYONU DİREKT DEVLER LİGİ'NE KATILACAK
Öte yandan Ukrayna'da liglerin ertelenmesi ve Rusya'da bazı havaalanlarının kapalı olmasından dolayı karşılaşmaların kaderi belirsiz. Bu tabloda UEFA'nın acil toplantısında Rusya hakkında men kararı verebileceği ihtimalinin olduğu da dile getiriliyor.
Men kararı çıkması durumunda Rusya takımları yerine Türkiye şampiyonunun direkt Şampiyonlar Ligi grupların kalması olasılığı gündeme gelecek.
Bu durumda Süper Lig'in lideri Trabzonspor, şampiyon olduğu takdirde gelecek sezon play-off'lara kalmadan Devler Ligi'nde boy gösterebilecek. Ayrıca lig ikincisi ise play-off şansı elde edecek.
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