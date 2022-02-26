Avrupa Süper Lig projesi yeniden başlıyor
UEFA'dan büyük tepki gören Avrupa Süper Ligi için tekrar düğmeye basıldığı iddia edildi.
Avrupa futbolunda dev kulüplerin Süper Ligi rüyası bitmiyor. Büyük ses getiren Süper Lig projesi, 12 kurucu kulüp tarafından açıklanmış ve kamuoyu tepkisinin ardından üyelerin sayısı 3'e düşmüştü.
Juventus, Barcelona ve Real Madrid'in daha önce yaptığı ortak açıklamasında, "UEFA'nın Avrupa futbolu üzerindeki tekelci zihniyetini gözler önüne seren bu kararı Avrupa Adalet Mahkemesi'ne taşıyacağız. Artık UEFA'nın tehditlerini dikkate almadan projemiz için çalışmalara devam edeceğiz." ifadeleri yer almıştı.
Telegraph'ta yer alan habere göre Barcelona, Real Madrid ve Juventus Avrupa Süper Lig projesini bu hafta yeniden başlatmaya hazırlanıyor.
Haberde, Juventus başkanı Andrea Agnelli'nin Perşembe günü projedeki büyük değişiklikleri açıklayacağı ifadelerine de yer verildi.
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