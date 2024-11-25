Süper Lig'de ara transfer dönemi ne zaman başlayacak? Süper Lig'de ikinci yarı ne zaman bitecek?
Ara transfer döneminin ne zaman başlayacağı, Süper Lig'de takımlarının yapacakları transferleri merak eden futbolseverler tarafından sorgulanmaya başladı. Peki, Süper Lig'de ara transfer dönemi ne zaman başlayacak? Süper Lig'de ikinci yarı ne zaman bitecek?
Her yıl Süper Lig'de bulunan takımlar, yaz ve kış transfer dönemlerinde takımlarının kadrolarına takviye yapıyor. Peki, Süper Lig'de ara transfer dönemi ne zaman başlayacak? Süper Lig'de ikinci yarı ne zaman bitecek?
ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından, Süper Lig 2024-2025 ara transfer dönemi tarihleri belli oldu. Buna göre; Futbolda ara transfer dönemi 13 Ocak 2025'te başlayıp, 11 Şubat 2025 tarihinde sona erecek.
SÜPER LİG'DE İKİNCİ YARI NE ZAMAN BİTECEK?
İkinci yarı 3, 4, 5, 6 Ocak 2025 tarihlerinde oynanacak olan 18. hafta müsabakalarıyla başlayacak ve sezon 1 Haziran 2025 tarihinde sona erecek.
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