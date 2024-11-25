DSİ işçi alımı başvuruları ne zaman? DSİ kaç personel alacak?
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere çeşitli branşlarda işçi alımı gerçekleştireceklerini bildirdi. Peki, DSİ işçi alımı başvuruları ne zaman? DSİ kaç personel alacak?
DSİ Genel Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere çeşitli branşlarda toplam işçi alımı gerçekleştirecek. Peki, DSİ işçi alımı başvuruları ne zaman? DSİ kaç personel alacak?
DSİ PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
DSİ'ye 515 işçi alımı için başvuru takvimi netleşmedi. DSİ işçi alımına ilişkin başvuru ayrıntılarının önümüzdeki günlerde DSİ’nin resmi internet sitesi aracılığıyla açıklanması bekleniyor.
DSİ KAÇ PERSONEL ALACAK?
DSİ Genel Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere çeşitli branşlarda toplam 515 işçi alımı gerçekleştirecek. 263 işçi noter kurasıyla, ekskavatör, dozer ve greyder operatörlerinin yer aldığı 252 işçi ise sınavla alınacak.
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