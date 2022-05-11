Süper Lig'de Başakşehir, Aleksic ile 3 yıl daha dedi!

11 Mayıs 2022 Çarşamba, 17:55

Medipol Başakşehir Kulübü, Sırp orta saha oyuncusu Danijel Aleksic ile 3 yıllık yeni bir sözleşme imzalandığını açıkladı.

Başakşehir Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"Futbolcumuz Danijel Aleksic'in sezon sonunda bitecek olan sözleşmesi, 2024-2025 sezonu sonuna dek uzatılmıştır. Sırp futbolcumuzun imza törenine Başkanımız Göksel Gümüşdağ katıldı.

Geldiği günden bu yana özverisi ve sahadaki mücadelesiyle dikkat çeken, tarihi şampiyonluğumuza da önemli katkılarda bulunan Danijel Aleksic'e kulübümüzde başarılarının devamını diliyoruz."

Sırp oyuncu, 2019 yılının ağustos ayında geldiği İstanbul kulübünde, oynadığı 104 karşılaşmada 22 gol ve 8 asist kaydetti.