Trabzonspor'un kutlama ve kupa töreninde kombine biletler geçerli olacak
Trabzonspor’un 14 Mayıs Cumartesi günü yapılacak olan şampiyonluk kutlamalarında kombine sahiplerinin kombineleri geçerli olacak.
Trabzonspor Kulübü, 14 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirilecek kutlamalar ve kupa töreni etkinliğinde kombine biletlerin geçerli olacağını duyurdu.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "14 Mayıs Cumartesi günü Medical Park Stadyumu'nda gerçekleştireceğimiz şampiyonluk kutlamalarımız ve kupa töreni etkinliğinde 2021-2022 sezonu kombine bilet sahibi taraftarlarımızın kombinelerinin geçerli olmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.
Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu şampiyonu Trabzonspor'un kutlama ve kupa töreninin, teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolcuların katılımıyla gerçekleştirileceği belirtildi.
Saat 18.00'den itibaren başlayacak etkinliklerde konserler, horon ve kolbastı şovları da yapılacak.
Video Haberler
- Soylu, CHP'yi 'İnönü' ile hedef aldı
- 2 yaşındaki bebeğine sigara içirdi
- Başsavcılıktan 'Ebubekir T.' açıklaması
- ABD'li turist, paraşütte heyecandan bayıldı
- Mayısın ortasında kar sürprizi: Sürücüler yolda kaldı
- Masaj salonuna fuhuş operasyonu: 14 gözaltı
- Nadir yetişiyor, koparmanın cezası 110 bin TL
- Kardeşini 7 yerinden bıçakladı
- Hastalarıyla ilişkiye girdiği öne sürüldü, açığa alındı
- Bayrağı ikinci kez indirmek istedi, gözaltına alındı
En Çok Okunan Haberler
-
- Kolaya büyük zam
- 'İktidarın kabusu olabilir'
- 'Memur ve emekliye iyileştirme' sinyali
- Merkez'in adımından sonra yükselişe geçti
- Dip dalga büyüyecek
- Yasakçı vali cemaatçi mi?
- Müzik yasağına ilişkin yeni karar
- Alpaslan Kuytul cezaevine gönderildi
- 'Limon kumpası' davasında yeni gelişme
- 'Eskiden düşmanları olarak gördüğü...'