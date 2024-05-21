Süper Lig'de beklenmedik ayrılık kararı!

Samsunspor'da teknik direktör Markus Gisdol'un, yönetime ayrılma kararını ilettiği iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.05.2024 - 18:32
Süper Lig'de beklenmedik ayrılık kararı!
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Süper Lig'de sezon sonu yaklaşırken, ligde kalmayı garantileyen Samsunspor'da flaş bir ayrılık kararı geldi.

Sporx'te yer alan habere göre, Karadeniz ekibiyle başarılı bir sezon geçiren Teknik Direktör Markus Gisdol, yönetime ayrılık kararını iletti.

ALMANYA'DAN TEKLİF VAR!

Menajerini Türkiye'ye davet eden Samsunspor'a Gisdol, Almanya'dan gelen teklifleri değerlendirme kararı aldığını belirterek ayrılacağını bildirdi.

"TARAFTARIMIZ RAHAT OLSUN"

Karadeniz temsilcisinde bu gelişme sonrası yeni teknik direktör arayışları başlarken; başkan Yüksel Yıldırım "Taraftarlarımızın için rahat olsun. Gisdol'dan daha iyi teknik direktör getireceğim" açıklamasını yaptı.

SAMSUNSPOR RAKAMLARI

54 yaşındaki teknik adam kırmızı beyazlı takımın başında çıktığı 32 maçta 13 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 yenilgi elde ederken 1.50 puan ortalaması tutturdu. 


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