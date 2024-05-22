Süper Lig'de bir teknik direktör ayrılığı daha!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, teknik direktör Markus Gisdol'la yolların ayrıldığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.05.2024 - 16:51
Süper Lig'de bir teknik direktör ayrılığı daha!
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Samsunspor, teknik direktör Markus Gisdol'un yeni sezonda görevine devam etmeyeceğini duyurdu.

Samsunspor tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: 

"2023/24 Futbol Sezonunda birlikte yol yürüdüğümüz ve sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Teknik Direktörümüz Sayın Markus Gisdol ile Kulüp Yönetimimiz arasında görüşmeler bugüne kadar birkaç sefer yapılmış ve Kulübümüz, kendisiyle yeni sezonda da çalışmak istediğini her fırsatta iletmiştir.

Yapılan son görüşmede de kendisine kalması için son teklifimizi sunmuş olmamıza rağmen, Sayın Markus Gisdol kendi kararından dönmemiş, kısacası ikna yönündeki tüm çabalara rağmen yeni sezonda bizimle devam etmek istemediğini dile getirmiştir.

Sayın Gisdol, Kulübümüzden, Şehrimizden ve Taraftarımızın desteğinden çok mutlu olduğunu, burada hep başarıyla anılmak istediğini ve geçmişte yaşadığı kötü ve başarısız tecrübeleri tekrar Samsunspor'da yaşamak istemediğini ileterek ayrılma kararı aldığını ifade etmiştir. Eğer bir gün Türkiye'de çalışmayı düşünürse bu kulübün Samsunspor'dan başka bir kulüp olmayacağını defaatle ifade etmiştir.

Samsunspor'u uzun süre sonra yükselmiş olduğu Süper Lig'de tutma başarısı gösteren ve Kulübümüzün başarısına birçok katkı sunan Sayın Markus Gisdol ve Ekibine tüm Samsunspor Camiası, Taraftarları, Yönetimi ve Çalışanları adına çok teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz.

Bu konuda kendisi de gereken detaylı açıklamaları bugün veya yarın Kulübümüzün resmi kanalları aracılığıyla siz değerli kamuoyu ile paylaşacaktır."


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