Süper Lig'de bir teknik direktör ayrılığı daha!
Adana Demirspor, teknik direktör Michael Valkanis ile yolların ayrıldığını duyurdu
Adana Demirspor, Süper Lig'in 6. haftasının ardıdan teknik direktör Michael Valkanis'le yollarını ayırdı.
Süper Lig ekibinden yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Michael Valkanis ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Valkanis ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı.
Ligde Adana Demirspor bu sezon henüz galibiyet alamadı.
6 maç sonunda 1 beraberlik ve 5 yenilgi alan Adana Demirspor, 1 puanla son sırada yer alıyor.
Michael Valkanis
İşte Adana Demirspor'dan yapılan açıklama:
??BİLGİLENDİRME pic.twitter.com/DErnyX9Kwx— Adana Demirspor (@AdsKulubu) September 23, 2024
Etiketler: #adana demirspor #Michael Valkanis #ayrılık
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