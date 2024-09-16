Adana Demirspor maçında sakatlanmıştı: Mauro Icardi Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı?

Süper Lig ekibi Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe derbisinde yer alamayacağı kaydedildi.

Adana Demirspor maçında sakatlanmıştı: Mauro Icardi Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.09.2024 - 23:40

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, İstanbul'a dönüyor. 31 yaşındaki santrforun çarşamba akşamı İstanbul'da olacağı aktarıldı.

NTV Spor'un haberine göre Icardi, cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe derbisinde kadroda yer alamayacak.

ADANA DEMİRSPOR MAÇINDA SAKATLANMIŞTI

Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Adana Demirspor maçında üst adalesinden sakatlanan yıldız golcü, tedavi sürecinin ilk bölümünü ülkesinde geçirdi.

Icardi'nin Avrupa Ligi'nde 25 Eylül'de oynanacak PAOK maçına yetiştirilmesi hedefleniyor. 


Etiketler: #mauro icardi #galatasaray #fenerbahçe #Derbi

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