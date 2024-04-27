Süper Lig'de dev maç: Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesi tüm notlar!

Yayınlanma: 27.04.2024 - 14:11

Güncelleme: 27.04.2024 - 14:11

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasındaki derbi müsabakasında Fenerbahç ve Beşiktaş karşı karşıya gelecek.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

Mücadelede VAR hakemi olarak Pol van Boekel görev yapacak.

FENERBAHÇE'DE SON DURUM

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde bir oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı devam eden Jayden Oosterwolde, derbide forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'de derbi öncesinde 7 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Sarı-lacivertlilerde Edin Dzeko, Dusan Tadic, Michy Batshuayi, Cengiz Ünder, Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu ve Rodrigo Becao, kart görmeleri durumunda Konya deplasmanında takımını yalnız bırakacak.

BEŞİKTAŞ'TA SON DURUM

Siyah-beyazlı ekipte 4 futbolcu, Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek.

Sarı kart cezalısı Jonas Svensson'un yanı sıra sakatlıkları bulunan Bakhtiyor Zaynutdinov, Serkan Emrecan Terzi ve Tayfur Bingöl müsabakada görev yapamayacak.

Beşiktaş'ta tedavileri ve adaptasyon süreçleri tamamlanan Semih Kılıçsoy ile Onur Bulut, derbide sahada olabilecek

Teknik sorumlu Serdar Topraktepe'nin Fenerbahçe karşısında 2 oyuncuya da ilk 11'de görev vermesi bekleniyor.

Beşiktaş'ta Daniel Amartey, Semih Kılıçsoy ve Demir Ege Tıknaz derbi öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu futbolcular, yarınki karşılaşmada kart görmeleri durumunda ligin 35. haftasında Çaykur Rizespor ile yapılacak maçta forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ REKABETİNDEN NOTLAR

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında yarın derbide karşı karşıya gelecek Fenerbahçe ile Beşiktaş, birbirlerine karşı tarihi maçlara imza attı.

İki ekip de en farklı galibiyetlerini yedişer gol atarak kazandı. Beşiktaş, 23 Mart 1941'deki özel karşılaşmayı 7-1 kazandı.

Siyah-beyazlılar, 6 Ocak 1990'da ise Fenerbahçe'yi 5-1 yenerek ligde rakibine karşı en farklı galibiyetine ulaştı.

Fenerbahçe ise siyah-beyazlı rakibi karşısında en farklı galibiyetini 6 Aralık 1958'de oynanan özel maçta 7-0'lık skorla aldı.

Sarı-lacivertliler, Beşiktaş'a karşı ligdeki en farklı galibiyetini 7 Mart 1976 ve 7 Ekim 2012'de 3-0'lık sonuçlarla yaşadı.

EN GOLLÜ MAÇLAR

İki rakip arasında geride kalan 358 maçta, penaltılar hariç en fazla golün atıldığı karşılaşmada sporseverler 9 gol izledi.

İnönü Stadı'nda 11 Ağustos 1974'te yapılan TSYD Kupası maçını Beşiktaş 5-4 kazanırken, filelere giden 9 gol, 100 yıllık rekabette bir maçta atılan en fazla gol olarak tarihe geçti.

Beşiktaş ile Fenerbahçe 19 Mayıs 1955'te Atatürk Kupası'nda karşı karşıya gelirken, mücadele 4-4 beraberlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe, 1 Temmuz 1960'taki Cemal Gürsel Kupası karşılaşmasını ise 6-2 kazandı.

EN ÇOK FORMA GİYENLER

Beşiktaş-Fenerbahçe derbilerinde en çok forma giyen futbolcu ünvanı Rıza Çalımbay'a ait. Çalımbay, siyah-beyazlı formayla Fenerbahçe karşısında 64 maçta görev yaptı.

Çalımbay'ı 61 maçla Beşiktaşlı Şeref Görkey, 59'ar maçla da Beşiktaşlı Ulvi Güveneroğlu ile Fenerbahçeli Müjdat Yetkiner takip ediyor.

DERBİNİN KART RAPORU

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında yarın karşılaşacak Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında son dönemde yapılan derbilerde sarı ve kırmızı kartların çokluğu dikkati çekiyor.

İki takım arasında oynanan son 29 müsabakada hakemler, toplam 18 kırmızı ve 181 sarı kart gösterdi.

Fenerbahçe, Beşiktaş ile yaptığı son 29 derbide 94 kez kart gördü. Sarı-lacivertli futbolculara, söz konusu maçlarda 6 kırmızı, 88 de sarı kart çıktı.

Ligin ilk yarısında Tüpraş Stadı'nda oynanan mücadelede Fenerbahçe forması giyen isimlerden Samet Akaydin, Edin Dzeko, Fred ve İrfan Can Kahveci, hakem Atilla Karaoğlan tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

Rekabetteki son 29 derbide Beşiktaş, Fenerbahçe'ye göre daha "hırçın" bir görüntü ortaya koydu. Siyah-beyazlı futbolculara, bu maçlarda 12 kırmızı ve 93 sarı olmak üzere toplam 105 kart gösterildi.

Ligin 15. haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olan siyah-beyazlı ekipte Ante Rebic, Salih Uçan, Mert Günok, Tayfur Bingöl ve Necip Uysal, sarı kart gören isimler oldu.