Fenerbahçe'den derbi öncesi karar: 3 futbolcu kadroya alınmadı!

Fenerbahçe'de Miha Zajc, Serdar Aziz ve Leonardo Bonucci'nin Beşiktaş maçı kadrosuna alınmadığı iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.04.2024 - 13:39
Fenerbahçe'den derbi öncesi karar: 3 futbolcu kadroya alınmadı!
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Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın karşı karşıya geleceği maç öncesi sarı lacivertli takımda 3 isim kadroya alınmadı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe'de Miha Zajc, Serdar Aziz ve Leonardo Bonucci, Beşiktaş maçı kadrosuna alınmadı.

Bu oyuncular, geçen hafta oynanan Sivasspor maçında da teknik ekip kararıyla kadroya alınmamıştı.

İki takımın karşı karşıya geleceği mücadele saat 19.00'da Ülker Stadı'nda oynanacak.


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