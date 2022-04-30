Süper Lig'de Dorukhan Toköz tarihe geçti!

30 Nisan 2022 Cumartesi, 23:13

Ligde şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor'da milli oyuncu Dorukhan Toköz tarihe geçti.

Bordo mavili takımla şampiyonluğa ulaşan milli oyuncu, iki sene üst üste farklı takımla şampiyon olan ilk oyuncu olarak tarihe geçti.

Dorukhan Toköz, Antalyaspor ile oynanan şampiyonluk maçında 1 de gol attı.

Milli futbolcu, geçen sene de Beşiktaş formasıyla şampiyonluk sevinci yaşamıştı.