Süper Lig'de Dorukhan Toköz tarihe geçti!
Süper Lig'de 7. şampiyonluğuna ulaşan Trabzonspor'da milli futbolcu Dorukhan Toköz, üst üste iki sene farklı takımla şampiyon olarak tarihe geçti.
Ligde şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor'da milli oyuncu Dorukhan Toköz tarihe geçti.
Bordo mavili takımla şampiyonluğa ulaşan milli oyuncu, iki sene üst üste farklı takımla şampiyon olan ilk oyuncu olarak tarihe geçti.
Dorukhan Toköz, Antalyaspor ile oynanan şampiyonluk maçında 1 de gol attı.
Milli futbolcu, geçen sene de Beşiktaş formasıyla şampiyonluk sevinci yaşamıştı.
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