Süper Lig'de erteleme maçlarının hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de erteleme maçlarının hakemleri belli oldu

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23 Şubat 2023 - 12:45
Süper Lig'de erteleme maçlarının hakemleri açıklandı
Abone Ol google-news

Taksim'de meydana gelen bombalı saldırı nedeniyle ertelenen 14'üncü hafta karşılaşması Beşiktaş - Fraport TAV Antalyaspor maçının yanı sıra yaşanan deprem felaketinden dolayı ertelenen 23'üncü hafta müsabakalarından Bitexen Giresunspor - Yukatel Kayserispor, Fenerbahçe - Arabam.com Konyaspor ve Ümraniyespor - Adana Demirspor karşılaşmalarının hakemleri belli oldu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre müsabakalarda şu hakemler düdük çalacak;

25 Şubat Cumartesi

19.00 Fenerbahçe - Konyaspor: Halil Umut Meler

19.00 Giresunspor - Kayserispor: Ali Şansalan

26 Şubat Pazar

16.00 Ümraniyespor - Adana Demirspor: Atilla Karaoğlan

19.00 Beşiktaş - Antalyaspor: Abdülkadir Bitigen


Spor Toto Süper Lig hakem süper lig

İlgili Haberler

Beşiktaş, Eyüpspor'u yeni transferleri ile geçti

Beşiktaş, Eyüpspor'u yeni transferleri ile geçti
Gençlik ve Spor Bakanı'ndan 'yurt ücreti' açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı'ndan 'yurt ücreti' açıklaması
Zonguldak Kömürspor ile Karabük İdman Yurdu, depremzedeler için oynadı!

Zonguldak Kömürspor ile Karabük İdman Yurdu, depremzedeler için oynadı!

En Çok Okunan Haberler