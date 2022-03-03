Süper Lig’de Fenerbahçe - Trabzonspor maçının hakemi hala açıklanmadı
Süper Lig'de 28. haftada oynanacak cuma ve cumartesi günü maçlarının hakemleri belli oldu. 6 Mart Pazar günü oynanacak Fenerbahçe - Trabzonspor maçının hakemi ise hala açıklanmadı.
Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında cuma ve cumartesi günü oynanacak 4 maçta görev alacak hakemler belli oldu. TFF’nin açıklamasında pazar ve pazartesi oynanacak 6 karşılaşmanın hakemi ise açıklanmadı.
İşte Süper Lig’de 28. haftadaki ilk 4 maçın hakemleri:
Öznur Kablo Yeni Malatyayspor – Adana Demirspor: Yasin Kol
Çaykur Rizespor – GZT Giresunspor: Yaşar Kemal Uğurlu
Göztepe – Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan
İttifak Holding Konyaspor – Galatasaray: Ali Şansalan
İlgili Haberler
- Fenerbahçe'de Arda Güler ile yeni sözleşme imzalanacak
- Fenerbahçe'den Volkan Demir'e 'Mesut Özil' yalanlaması
- Sergen Yalçın'dan çarpıcı itiraf: Beşiktaş yönetimi altımı oydu
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Rus savaş uçakları sivil yerleşim yerlerini bombaladı
- Savaş diye oyun videosu yayımlayan CNN Türk'ten açıklama
- Trafikteki araç seyir halinde patladı
- Ukraynalı kadın, Ruslara molotof atarken kendini yaktı
- 'Bir anda patlama sesleri gelmeye başladı'
- Kuveyt'te Ulusal Gün kutlandı
- Harkov'da mahsur kalan Türk öğrenci dehşeti yaşadı
- 21 yaşındaki işletmeci: Bu kadar mı bağımlı bir ülkeyiz?
- Esir alınan Rus askerlerinin görüntülerini yayınlandı
- 'Makineli tüfek sesleriyle uyandım'
En Çok Okunan Haberler
- Fitch'ten 'yüksek enflasyon' değerlendirmesi
- Antalya Ziraat Odası Başkanı'ndan çağrı
- Çerçioğlu: Beton yığını olmasına izin vermedik
- Pera Palas Gece Yarısı'nda Hazal Kaya'ya tam not
- Kırmızı Oda dizisine hırsızlık davası
- Fenerbahçe'den 'Mesut Özil' yalanlaması!
- Sergen Yalçın sessizliğini bozdu!
- Benzin ve motorine dev zam
- Fenerbahçe - Trabzonspor maçının hakemi hala açıklanmadı
- Netflix dizileri sevdi: Şimdi de Pera Palas'ta parlıyor