Süper Lig’de Fenerbahçe - Trabzonspor maçının hakemi hala açıklanmadı

03 Mart 2022 Perşembe, 18:14

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında cuma ve cumartesi günü oynanacak 4 maçta görev alacak hakemler belli oldu. TFF’nin açıklamasında pazar ve pazartesi oynanacak 6 karşılaşmanın hakemi ise açıklanmadı.

İşte Süper Lig’de 28. haftadaki ilk 4 maçın hakemleri:

Öznur Kablo Yeni Malatyayspor – Adana Demirspor: Yasin Kol

Çaykur Rizespor – GZT Giresunspor: Yaşar Kemal Uğurlu

Göztepe – Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan

İttifak Holding Konyaspor – Galatasaray: Ali Şansalan