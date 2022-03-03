Süper Lig’de Fenerbahçe - Trabzonspor maçının hakemi hala açıklanmadı

Süper Lig'de 28. haftada oynanacak cuma ve cumartesi günü maçlarının hakemleri belli oldu. 6 Mart Pazar günü oynanacak Fenerbahçe - Trabzonspor maçının hakemi ise hala açıklanmadı.

cumhuriyet.com.tr
03 Mart 2022 Perşembe, 18:14
Süper Lig’de Fenerbahçe - Trabzonspor maçının hakemi hala açıklanmadı
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Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında cuma ve cumartesi günü oynanacak 4 maçta görev alacak hakemler belli oldu. TFF’nin açıklamasında pazar ve pazartesi oynanacak 6 karşılaşmanın hakemi ise açıklanmadı.

İşte Süper Lig’de 28. haftadaki ilk 4 maçın hakemleri:

Öznur Kablo Yeni Malatyayspor – Adana Demirspor: Yasin Kol

Çaykur Rizespor – GZT Giresunspor: Yaşar Kemal Uğurlu

Göztepe – Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan

İttifak Holding Konyaspor – Galatasaray: Ali Şansalan


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