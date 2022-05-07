Süper Lig'de Göztepe'yi yenen Fatih Karagümrük yenilmezlik serisini sürdürdü

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 36. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük, konuk ettiği Göztepe'yi 3-1 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
07 Mayıs 2022 Cumartesi, 21:37
Süper Lig'de Göztepe'yi yenen Fatih Karagümrük yenilmezlik serisini sürdürdü
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Süper Lig'de 36. hafta maçında VavaCars Fatih Karagümrük, ligden düşmesi daha önce kesinleşen Göztepe'yi 3-1 yendi.

Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Borini, 51. dakika Emre Mor ve 64. dakikada Burak Bekaroğlu kaydetti. Göztepe'nin tek sayısı ise 47. dakikada Makana Baku'dan geldi.

Ligde oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alan Karagümrük, puanını 56'ya yükseltti. Göztepe ise 28 puanda kaldı.


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