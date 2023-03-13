Süper Lig'de İstanbulspor, Sivasspor'u 3 golle geçti

Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 22:13

Güncelleme: 13 Mart 2023 - 22:15

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasının kapanış maçında İstanbulspor ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'ndaki maçı İstanbulspor 3-0'lık skorla kazandı.

İstanbulspor'a galibiyeti getiren golleri 7. dakikada penaltıdan Valon Ethemi, 59. dakikada Demeaco Duhaney ve 88. dakikada Jason Lokilo attı.

SİVASSPOR 10 KİŞİ KALDI

İstanbulspor, bu sezon ligde ilk kez bir maçta 3 gol attı.

İstanbulspor'da 12. dakikada sarı kart gören Okan Erdoğan, gelecek hafta Beşiktaş maçında cezalı duruma düştü. Sivasspor'da Max Gradel ise 80. dakikada iki sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Gradel, UEFA Konferans Ligi'ndeki Fiorentina maçında da kırmızı kart görmüştü.

Bu sonucun ardından İstanbulspor, arka arkaya 3. galibiyetini elde etti ve 24 puana yükseldi. Sivasspor ise 24 puanda kaldı.

İstanbulspor, ligde gelecek hafta Beşiktaş ile karşılaşacak. Sivasspor, MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak.