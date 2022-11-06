Süper Lig'de Kayserispor, Gaziantep FK'yi 2 golle geçti

06 Kasım 2022 Pazar, 16:40

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Erol Bulut'un ekibi Gaziantep FK ile Çağdaş Atan'ın yönetimindeki Kayserispor karşı karşıya geldi.

Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Kayserispor 2-1 kazanırken goller; 41. dakikada Olivier Kemen ve 88. dakikada Ramazan Civelek'ten geldi. Ev sahibi Gaziantep FK'nin tek golü ise 52. dakikada Furkan Soyalp'ten geldi.

Bu sonuçla birlikte Gaziantep FK 15 puanda kalırken, Kayserispor 23 puana ulaşmış oldu. Ligin bir sonraki haftasında Gaziantep FK deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşırken, Kayserispor evinde Konyaspor'u konuk edecek.

İÇ SAHA SERİSİ BOZULDU

Ligin iç sahada mağlubiyeti bulunmayan takımları arasında bulunan Gaziantep FK, Kayserispor maçıyla beraber bu seriyi de elinden kaçırmış oldu. Kırmızı-siyahlılar şimdiye kadar iç sahada 2 galibiyet, 2 beraberlik almıştı.

SON 8 MAÇTA 1 GALİBİYET

Ligin ilk 4 maçında 10 puan toplamayı başaran Gaziantep FK, ilerleyen süreçte istenilen performansı sergileyemedi. Kırmızı-siyahlılar 4. haftadaki Antalyaspor maçını 5-2 kazandıktan sonra oynadıkları 8 lig maçından sadece 1 galibiyet çıkarabildi.

KAYSERİSPOR'UN BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Bu sezon ligin üst sırları zorlayan sürpriz takımlarından biri olmayı başaran Kayserispor ise yenilmezlik serisini sürdürdü. Sarı-kırmızılılar ligde oynadıkları son 5 maçta 3 galibiyet 2 beraberlik elde etmiş oldu.