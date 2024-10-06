Süper Lig'de nefes kesen karşılaşma: Konyaspor, Eyüpspor'u 90+7'de mağlup etti!
Süper Lig'in 8. haftasında Konyaspor, sahasında Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti.
Süper Lig'in 8. haftasında Konyaspor ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'ndaki mücadeleyi Konyaspor, 2-1 kazandı.
Mücadelenin ilk devresi 0-0 sona erdi. Eyüpspor, 65. dakikada Ahmed Kutucu ile öne geçti. Performansıyla A Milli Takım'a da seçilen Ahmed Kutucu, bu sezon ligdeki 3. golünü attı. Konyaspor, Eyüpspor'un golüne 72. dakikada Yusuf Erdoğan ile cevap verdi. Konyaspor'un galibiyet golü 90+7'de Danijel Aleksic'ten geldi.
ALİ ÇAMDALI ATILDI
Konyaspor, karşılaşmanın 88. dakikasında Eyüpspor ceza sahasında yaşanan pozisyon sonrası penaltı bekledi. Hakem Erkan Özdamar, oyunu sürdürdü. Konyaspor Teknik Direktörü Ali Çamdalı, itirazları sonrası kırmızı kart gördü.
Bu sonucun ardından Konyaspor, 11 puana yükseldi. Eyüpspor, 12 puanda kaldı.
Konyaspor, ara sonrası Beşiktaş deplasmanına gidecek. Eyüpspor, milli ara sonrası Göztepe'yi konuk edecek.
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