Süper Lig'de şampiyon Trabzonspor! İşte Trabzonspor'un bu sezonki performansı...

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor, sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluğu garantiledi. Trabzonspor, 35 maçta 65 gol atarken, kalesinde 31 gol gördü.

cumhuriyet.com.tr
30 Nisan 2022 Cumartesi, 20:55
Süper Lig'de şampiyon Trabzonspor! İşte Trabzonspor'un bu sezonki performansı...
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Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak puanını 77 yapan Trabzonspor, şampiyonluğu garantiledi.

Ligin 9. haftasında Fenerbahçe'yi sahasında 3-1 mağlup ederek rakibinden liderliği devralan bordo-mavililer, daha sonra liderlik koltuğunu bırakmadı.

Karadeniz ekibi, ligde 22 galibiyet, 11 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak 77 puan toplarken en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasında 9 puanlık fark oluşturdu. 

Ligde erken şampiyonluk rekorunu tekrarlayan bordo-mavililer, Fenerbahçe'nin sahip olduğu rekoru egale etti.

Trabzonspor, bu sezon çıktığı 35 maçta 65 gol attı ve kalesinde 31 gol gördü. Bordo-mavililer 12 maçta kalesini gole kapamayı başardı.


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