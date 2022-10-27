Beşiktaş - Ümraniyespor maçına Şenol Güneş etkisi!

27 Ekim 2022 Perşembe, 13:13

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında, 30 Ekim Pazar günü saat 17.00'de Vodafone Park'ta HangiKredi Ümraniyespor ile karşılaşacak. Karşılaşmanın biletleri satışa çıkmasının ardından taraftarlardan büyük ilgi gördü.

Fransız çalıştırıcı Valerien Ismael'in görevden ayrılması ve Şenol Güneş ile anlaşılmasının ardından Beşiktaşlı taraftarlar Ümraniyespor maçının biletlerine hücum etti.



