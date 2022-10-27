Beşiktaş - Ümraniyespor maçına Şenol Güneş etkisi!

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, sahasında HangiKredi Ümraniyespor'u ağırlayacak. Mücadelenin kapalı gişe olması beklenirken, taraftarların Şenol Güneş faktörüyle maça yoğun ilgi gösterdiği belirtildi.

cumhuriyet.com.tr
27 Ekim 2022 Perşembe, 13:13
Beşiktaş - Ümraniyespor maçına Şenol Güneş etkisi!
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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında, 30 Ekim Pazar günü saat 17.00'de Vodafone Park'ta HangiKredi Ümraniyespor ile karşılaşacak. Karşılaşmanın biletleri satışa çıkmasının ardından taraftarlardan büyük ilgi gördü.

Fransız çalıştırıcı Valerien Ismael'in görevden ayrılması ve Şenol Güneş ile anlaşılmasının ardından Beşiktaşlı taraftarlar Ümraniyespor maçının biletlerine hücum etti.



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